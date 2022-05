Wiener Neustadt: Erweiterung im Vermittlungsprogramm

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

„Die NÖ Landesausstellung 2019 war für uns der Auftakt zu einer ganz neuen touristischen Positionierung der Stadt. In den letzten Jahren ist es uns gelungen, ein reichhaltiges Kulturvermittlungsprogramm mit verschiedenen Schwerpunkten und Highlights zu etablieren, bei dem wir neben unseren Sehenswürdigkeiten natürlich auch Kaiser Maximilian in den Mittelpunkt gerückt haben", so Bürgermeister Klaus Schneeberger sowie Kultur- und Tourismusstadtrat Franz Piribauer.

Zwei spannende Führungen

Sie führen weiter fort: „Mit den neuen Maria Theresia-Führungen widmen wir uns nun einer weiteren Monarchin, die tiefe Spuren in Wiener Neustadt hinterlassen hat. Die Führungen mit dem Henker geben darüber hinaus Einblicke in ein düsteres, aber äußerst spannendes Kapitel unserer Stadt. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei allen, die uns auf unserem Weg der touristischen Positionierung partnerschaftlich begleiten und unterstützen – allen voran die Theresianische Militärakademie, das Stift Neukloster, die Dompropstei und nicht zuletzt die Destination Wiener Alpen – und laden alle Interessierten herzlich ein, die umfassende Geschichte Wiener Neustadts im Rahmen unseres Vermittlungsprogramms zu entdecken.“

Weitere Infos: www.museum-wn.at und www.tourismus-wn.at

