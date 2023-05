Maibaum auf dem Wiener Neustädter Hauptplatz wurde aufgestellt

"Ganz unserem Motto 'Stadt und Land mitanand' entsprechend, ist es uns ein Anliegen, traditionelles regionales Brauchtum auch bei uns in der Stadt zu leben und zu feiern. Ich bedanke mich beim Burschenklub Lichtenwörth, der den Baum auch heuer wieder für uns aufgestellt hat, sowie bei unserer Stadtmusikkapelle, die den passenden musikalischen Rahmen lieferte, und hoffe, dass sich die Wiener Neustädter sowie Gäste unserer Stadt an unserem Maibaum erfreuen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Gemeinderat Philipp Gerstenmayer, Gemeinderat Maximilian Machek-Rückert (beide FPÖ), Bürgermeister Klaus Schneeberger, Stadtrat Franz Dinhobl, Gemeinderätin Sabine Gremel, Gemeinderat Franz Hatvan (alle ÖVP), Gemeinderat Kevin Pfann, Gemeinderat Ferdinand Ebert (beide FPÖ) und Gemeinderat Robert Pfisterer (ÖVP) mit dem Burschenklub Lichtenwörth. Foto: Stadt Wiener Neustadt, Michael Weller

