Bad Erlach seit 11 Jahren Wohlfühloase der Topklubs und Starspieler

Der neue Podcast des Nationalteams verrät es bereits: Selbst Topstars wie David Alaba kennen die Thermengemeinde, verbindet der Real-Abwehrspieler gute Erinnerungen mit dem Linsberg Hotel und Aufenthalte der U21. Auch Liverpool-Legende Dirk Kuyt gastierte mit Fenerbahce 2012 in Bad Erlach. Ein Jahr, indem die Urlaubsausflüge der Großklubs in die 3000-Einwohner-Gemeinde Fahrt aufnahmen und bis heute nicht stoppen - der Kurort ist jährlich mit der Stecknadel auf die Karte der Promi-Teams gesetzt.

„Damals hatten wir noch die alten Kabinen und das alte Bewirtungshaus, wir haben Heurigenbänke aufgebaut, um ein Pressezentrum für Fenerbahce bereitzustellen“, schmunzelt ÖVP-Vizebürgermeister Harald Wrede über die Anfänge der Erfolgsgeschichte. Der gleiche Rasen wie bei der EM wurde 2012 in Erlach verlegt, die Kombination aus Hotel und Sportanlage sei für den türkischen Serienmeister damals ausschlaggebend gewesen, im Kurort zu residieren. Die optimalen Platzverhältnisse sind bis heute ein Pro-Argument der Teams, in Erlach ihr Trainingslager aufzuschlagen: „Der Rasen wird genau gepflegt, auf die Höhe geschaut, das Wasser nur zu bestimmten Zeiten aufgedreht, die Teams sind mit dem Rasen immer sehr zufrieden“, erklärt ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stockinger.

Viele Teams radeln gerne die kurze Distanz von der Asia-Therme bis zum Sportplatz. Gelegenheit zur Autogrammjagd oder Diskretion als oberste Priorität? Sehr unterschiedlich, wie Stockinger meint: „Die Spieler von Krasnodar haben am Abend im Kaffee Fellinger mit allen geplaudert und gegessen, Fenerbahce oder Katar waren dagegen ziemlich abgeschirmt.“ Die meisten Promi-Teams bieten der Region große Vorteile: „Zum Beispiel der HSV oder Fener haben einen Haufen Fans mitgebracht, die dann hier übernachten oder am Sportplatz brav konsumieren“, führt Wrede aus.

Die Liste der bekannten Teams, die den Erlacher Rasen in den letzten 11 Jahren betraten, ist lange: Fenerbahce, HSV, Panathinaikos, Celtic Glasgow, Everton, Slavia Prag, Eindhoven und das Jugend-Nationalteam machten sich warm für die neue Saison. Doch was überzeugt die Mannschaften, nach Erlach zu reisen? „Es ist das Gesamtpaket. Die Nähe zu Wien passt, man kann hier aber besser abschalten als in einer Großstadt. Die Qualität vom Platz ist super, auch die Rückmeldungen zum Hotel fallen gut aus“, erläutert Stockinger.