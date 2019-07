Für Familie, Freunde und Kollegen ist es ein Schock: Hubert Hutfless verstarb Anfang der Woche im 55. Lebensjahr .Der in Wiener Neustadt geborene und in Bad Sauerbrunn (Burgenland) lebende Autor war auch als langjähriger Buchhändler der Buchhandlung Hikade in Wiener Neustadt bekannt.

Hubert Hutfless war unter anderem Gründungsmitglied der Literaturplattform “clubpoesie” Wiener Neustadt, sowie jahrelanger Vorstandssprecher des Menschenrechtsvereins

Aktion Mitmensch Wiener Neustadt.

Für seine Lyrik wurde Hutfless im Jahr 2015 mit dem Energie Burgenland Literaturpreis ausgezeichnet.