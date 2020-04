Erst vor zwei Wochen hatte er seinen 50. Geburtstag gefeiert. Am 6. April ist der Landwirt Karl Puchegger völlig unerwartet gestorben.

Karl Puchegger leistete in vielen Bereichen wertvolle Arbeit für die Öffentlichkeit. So war er seit 1986 Mitglied der Feuerwehr Ransdorf und übernahm 2006 die Funktion des Kommandant-Stellvertreters. Vorbildhaft nahm er an zahlreichen Fortbildungskursen an der Feuerwehrschule Tulln, sowie an Erste Hilfe-Ausbildungen des Roten Kreuzes teil.

Aber auch Lichteneggs Bauernbund trauert um ein überaus aktives Mitglied. Bauernbundobmann Josef Schwarz: „Er geht uns allen ab, sein Tod reißt ein tiefes Loch." Vor neun Jahren war Puchegger Gründungsmitglied bei der inzwischen nicht mehr wegzudenkenden Waldwirtschaftsgemeinschaft. Bis zum Schluss war er in diesem Verein auch im Vorstand vertreten.

Genauso fand er Zeit, wenn es darum ging, die Landwirtschaft nach außen hin zu präsentieren. Etwa bei Erntedankfesten oder der Betreuung eines Bauernbundstandls beim Lichtenegger Straßenfest.

Die Beisetzung der Urne sowie der Trauergottesdienst sollen wegen der momentanen Einschränkungen erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.