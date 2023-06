Wiener Neustädter „Rösselwirt“ Gustl Auer verstorben

Wiener Neustadt hat eine Wirte-Legende verloren: August „Gustl“ Auer ist am vergangenen Sonntag nach schwerer Krankheit verstorben. Bekannt war er vielen Menschen in der Region als Gastronom des (derzeit geschlossenen) Hauptlatz-Wirtshauses „Zum Weissen Rössel“, das er von Anfang der 80er-Jahre bis zum Jahr 2010 führte. Geboten wurden bodenständige Küche, geröstete Leber & Co. durften genauso wenig fehlen wie der Schmäh des stets freundlichen Gustl Auer. 2017 wurde ihm für sein Wirken das Ehrenzeichen der Stadt Wiener Neustadt verliehen. Das Begräbnis findet am Freitag, dem 16. Juni (14 Uhr), am Wiener Neustädter Friedhof statt.