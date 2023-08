Vor 80 Jahren: Als die ersten Bomben auf Wiener Neustadt fielen

Der 13. August 1943 wird Wiener Neustadt in trauriger Erinnerung bleiben: Als Rüstungszentrum wurde die Stadt zum Ziel alliierter Bombenangriffe. Waren zunächst die Wiener Neustädter Flugzeugwerke und das Areal des Luftparks von den Angriffen betroffen, so erlitten Innenstadt und Wohngebiete ab Dezember 1944 im Zuge der Bombardierung des Bahnhofs massive Treffer.

Der Historiker und Offizier Markus Reisner arbeitete im Rahmen seiner Dissertation den Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg in Wiener Neustadt umfassend auf. Seine Publikation „Bomben auf Wiener Neustadt. Die Zerstörung eines der wichtigsten Rüstungszentren des Deutschen Reiches – Der Luftkrieg über der „Allzeit Getreuen von 1943 bis 1945“ ist das Standardwerk zu diesem Kapitel der Stadtgeschichte.

Der erste Bombenangriff, der sich am 13. August zum achtzigsten Mal jährt, steht im Zentrum eines Vortrags in den Kasematten am Donnerstag, dem 10 August (18.30 Uhr). Tickets gibt es hier: https://www.webshop-wn.at/SelectSeats?ret=1&e=1788