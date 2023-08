In der Pfarrkirche Lichtenwörth gaben sich die beiden am Samstag das Ja-Wort, nachdem die Braut mit der Kutsche vorgefahren war. „Es war ein perfekter Tag, alles hat gepasst“, so der Bräutigam. Den Tag ließ man mit Familie und Freunden gemütlich im Garten ausklingen.

Das Brautpaar in guter Gesellschaft Foto: Philipp Steirer