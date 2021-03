Die Pandemie ist nach wie vor ein „Gartenturbo“. Das ergab eine Umfrage in den Gärtnereien der NÖN. „Die Menschen wissen nicht, ob man in nächster Zeit in Urlaub fahren kann, deswegen macht man sich’s daheim schön“, sagt Matthias Lapatschek, der eine Gärtnerei in Katzelsdorf betreibt.

Kein Einheitsbrei, sondern verschiedene Pflanzen und Sträucher sollen es sein, weiß der Gartenexperte. Neben dem anhaltenden Bio-Boom seien derzeit vor allem Bäume gefragt: „Einerseits, Bäume, die nicht zu groß werden und doch einen Schatten bieten, wie etwa ein Kugelahorn. Anderseits, Obstbäume – und da vor allem alte Sorten, die auch nicht so krankheitsanfällig sind“, meint Lapatschek.

Wobei der Gärtner den NÖN-Lesern rät: „Vergessen Sie nicht auf den Dünger – das machen leider viele Gartenbesitzer. Wie der Mensch brauchen auch die Pflanzen Nahrung, sonst sind sie geschwächt und anfälliger für Schädlinge.“ Vor allem mit einem Biodünger, wie etwa Hornspänen, könne man fast nichts falsch machen und auch nicht überdüngen. Neben den vielen Gewinnern gibt es für ihn aber auch Verlierer: Der Buchsbaum, der wegen des Schädlingsbefalls kaum noch gekauft wird oder die Thujen. „Hier wird auf die japanische Stechpalme oder Kirschloorbeer zurückgegriffen“, weiß Matthias Lapatschek.

Gärtnerei-Chef Franz Pichlbauer aus Krumbach sieht neben dem Trend zur Regionalität noch zwei weitere Entwicklungen: Die Verlagerung der Blumen vom Balkon zum Garten sowie die stark steigende Vorliebe zu Nutzpflanzen, sie werden enorm viel gekauft. „Es ist ein ganz starker Trend zur Selbstversorgung. Da spielen Gemüsepflanzen, Beeren und Kräuter eine große Rolle“, so Pichlbauer. Bei den Nutzpflanzen steht die Erdbeere an erster Stelle, bei den Blumen auch heuer wieder die Hortensie: „Das ist fast ein Revival, aber wieder mit ganz neuen Sorten und Arten. Da gibt es eine Vielfalt, die hat es zu Großmutters Zeiten gar nicht gegeben.“

In der Gärtnerei Reisner in Kirchschlag sieht man vor allem das Balkongemüse als diesjährigen Trend. Speziellere Gemüsesorten wie zum Beispiel Kren, Rhabarber oder Spargel muss man in Zukunft nicht mehr im Garten einpflanzen, sondern kann man in einem Topf kaufen und am hauseigenen Balkon wachsen lassen. „Das Interesse an Garten und Gartenpflege ist im letzten Jahr auf alle Fälle gestiegen. Wir hatten auch Kunden, die davor noch nichts mit dem Thema am Hut hatten“, erzählt Juniorchef Christoph Reisner.

Tipps für die neue Gartensaison beziehen sich in der Gärtnerei Reisner vor allem auf die Erde. „Verwendet man beim Einpflanzen gereinigte Pflanzgefäße und neue, qualitativ hochwertige Erde, kann man den Pflanzen einen guten Start ermöglichen“, so Reisner. Gießen sollte man die frisch gesäten Pflanzen und Blumen unbedingt in der Früh und nicht am Abend, vor den kälteren Nachttemperaturen.

In der Gärtnerei Schollar in Bad Fischau-Brunn kaufen die Kunden hauptsächlich Frühlingsblumen. Gänseblümchen, Tulpen, Narzissen, Stiefmütterchen und Primeln sind auch heuer wieder angesagt. Das bestätigt man auch im Blumengeschäft „B&BR Bigl“ in Theresienfeld: „So kurz vor Ostern wollen die Kunden Primeln, Narzissen und Tulpen haben“ sagt Angestellter Düncde Kohanecz. So vielfältig wie die Pflanzen sind übrigens auch die Hobby-Gärtner selbst, was Matthias Lapatschek bestätigen kann: „Die einen wollen es möglichst einfach und nichts, was Arbeit macht. Die anderen würden am liebsten jedes Blatt im Garten streicheln.“