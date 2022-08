Wiener Neustädter Konzert-Location feiert Geburtstag

Werbung

Das Triebwerk wird junge 26. Zelebriert wird dieser Festtag am 3. September. Die Konzert-Location knüpft so an das silberne Jubiläum vom letzten Jahr an, welches mit dem Schlachthof Open Air 2021 groß gefeiert wurde. In diesem Jahr zwar eine Nummer kleiner, aber nicht weniger stimmungsvoll. Am Programm stehen vier Bands und ein Comedy-Act: "Igel vs. Shark", "Familie Ruppert", "Leberzerroze", "Frachild" und Kabarettist David Scheid treten auf. „Ab 17 Uhr laden wir alle ein, die das Triebwerk mögen, alle, die schon einmal im Triebwerk waren und alle, die noch nie die heiligen Hallen betreten haben,“ so Chef-Booker Harry Steiner.

