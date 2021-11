Ausgetrocknete Myrafälle: „So etwas haben wir noch nicht gesehen“

Ausgetrocknete Myrafälle - hat Alfred Pottenstein, Obmann der Wander- und Wasserwelt, noch nicht gesehen. Damit ist er nicht allein: Er habe mit vielen Menschen aus der Region gesprochen, niemand habe das erlebt.

„Es sind sicher 80 Jahre, auf die wir zurückblicken können. Wir können uns nicht erinnern, dass das schon einmal so gewesen wäre“, sagt Pottenstein im Gespräch mit der NÖN: „Das Wasser ist immer weniger geworden, seit zwei Wochen sind die Myrafälle komplett trocken. Die Felsen sind mit Moos bedeckt, es ist trotzdem schön zum Durchwandern, weil es einmal etwas ganz Neues ist.“

Die NÖN erreicht Pottenstein am Feiertagswochenende vor Ort: „Ich bin gerade am Ursprung der Myra, bei der Myralucke, da kommt überhaupt kein Wasser raus.“

Hoffen auf Schnee am Unterberg

Die Trockenheit habe sich schon herumgesprochen, „es sind für die Jahreszeit recht viele Besucher unterwegs“, sagt Pottenstein.

Er rechnet damit, dass die Myrafälle noch einige Zeit lang ausgetrocknet bleiben werden: „Ich schätze, dass wir bis ins Frühjahr kein Wasser mehr haben werden. Wir brauchen viel Regen. Was ganz wichtig ist: Dass am Unterberg im Winter Schnee liegt, der langsam wieder auftaut im Frühjahr.“