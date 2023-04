Wiener Neustadt: Trinkwasserversorgung in Stadt und Bezirk gesichert

Dass der Vorrat an flüssigem Gold in der Buckligen Welt schon seit Jahren kein großer ist, war schon lange bekannt. Um einer möglichen Knappheit entgegenzuwirken, wurden in den letzten Jahren Millionen in den Ausbau des Wassernetzes investiert. „Wir haben somit fürs Erste vorgesorgt“, ist sich der Obmann des Verbandes Trinkwassersicherheit Bucklige Welt, Josef Freiler, sicher. Wie Gemeinden am besten Wasser einsparen könnten? „Alte Wasserleistungen genau überprüfen, um zu schauen, ob nicht zu viel Wasser verloren geht. Meist geht es dabei zwar nur um ein paar Liter, doch die Menge macht es dann aus“, meint Freiler. Doch nicht nur die Kommunen sollten ihre Leitungen regelmäßig überprüfen, auch die Haushalte selbst seien in dieser Hinsicht gefragt.

Bemerkbar macht sich die Thematik auch in der Stadt. „Wir merken natürlich die Trockenheit der letzten Jahre, sie ist augenscheinlich, wenn wir unsere Schotterseen ansehen, wo der Wasserpegel extrem gesunken ist“, meint ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker. Man wisse aber auch, so Stocker, „dass der Grundwasserkörper der Mitterndorfer Senke eine Mächtigkeit hat, die gewährleistet, dass die Versorgung in der Zukunft sichergestellt ist.“

Sollten die Niederschläge weiter ausbleiben, „wird es auch Vorsorgemaßnahmen geben“, meint der Vizebürgermeister: „In den nächsten Jahren rechne ich nicht damit.“ Das heißt, man kann auch in diesem Sommer seinen Pool füllen? Christian Stocker: „Es ist jeder gut beraten, wenn er sorgsam umgeht mit der Ressource Wasser, aber derzeit müssen wir uns keine Sorgen machen um die Versorgung.“ Die Stadtwerke denken allerdings schon an die Zukunft: Mittel- bis langfristig wird geprüft, ob Brunnen tiefer gegraben werden können. Zudem könnte es neue Speicherbehälter geben, die in der Nacht – wenn der Wasserverbrauch in der Stadt niedrig ist – gefüllt werden können und im Sommer untertags die Spitzen abfedern helfen.

Bezirksbauernkammerobmann Josef Fuchs. Foto: Philipp Monihart

Landwirte rechnen mit großem Ernteausfall

Aktuell sind es Kartoffeln und Zuckerrüben, die auf den Feldern in der Region ausgesät werden. „Die große Unsicherheit ist aber, dass wir nicht wissen, ob die Pflanzen auch keimen“, bringt Bezirksbauernkammerobmann Josef Fuchs eines der derzeit größten Probleme von Landwirten auf den Punkt.

Die große Erlösung wäre Regen. Denn sollte dieser nicht in den nächsten zwei bis vier Wochen kommen, sehe es mit der Kartoffel-Ernte nicht gut aus. Auch der Wald und die Grünflächen sind durch die Trockenheit gefährdet. „Die Schwarzkiefer ist geschwächt und stirbt ab“, so Fuchs über die derzeitige Situation.

Groß ist die Sorge auch bei Landwirt Michael Artner aus Bad Fischau-Brunn. „Wenn es mit der Trockenheit so weitergeht, endet es in einer Katastrophe“, ist er überzeugt. Er rechnet heuer mit hohen Ernteausfällen. Um einen kompletten Ausfall zu verhindern, setzt er auf Hirse. Diese Feldfrucht habe es gerne trocken. Diesen Trend bestätigt auch Bauernbundobmann Erich Pöltl, der selbst Acker- und Weinbau betreibt. Mit der Trockenheit hätten viele Bauern vermehrt von Sommer- auf Wintergetreide umgestellt. Doch auch der Winter wurde zu trocken, weshalb man hier ebenfalls mit Ernteausfällen rechnet.

In der Buckligen Welt Gemeinde Lichtenegg gab es seit bereits zwei Jahren keine ergiebigen Regenfälle mehr. „Die Menge des Futters ist zurückgegangen. Es sind gerade soviele Niederschläge, dass es grün ist“, berichtet Landwirt Gerhard Trimmel. Ebenso kämpft man mit den Trinkwasserreserven. Besonders kritisch sei die Situation aber in den Wäldern. Die von Käfern zerfressenen Bäume werden immer mehr, besonders die Fichte sei betroffen. „Sie stirbt auch schon ab“, so Trimmel.

Bezirksfeuerwehrkommandant Karl Heinz Greiner. Foto: Franz Baldauf

Waldbrandgefahr im Sommer sehr hoch

„Wir können nur hoffen, dass genug Regen kommt“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Karl-Heinz Greiner mit Blick auf den Föhrenwald. Dieser war in den letzten Jahren immer wieder Schauplatz zahlreicher, über Tage andauernder Waldbrandeinsätze. Für den kommenden Sommer sieht Greiner erneut eine hohe Waldbrandgefahr.

Neben dem Wetter spiele auch die Unachtsamkeit der Leute eine große Rolle. In St. Pölten hat vor kurzem erst eine achtlos weggeworfene Zigarette einen Waldbrand ausgelöst. Die Bucklige Welt, das Piestingtal sowie das Steinfeld sind von der Trockenheit besonders gefährdet. Ein Hauptproblem stellt auch der Föhrenwald dar. Diese Gebiete sind stark ausgetrocknet. Die Feuerwehr sei aber gut auf den Sommer vorbereitet. „Wir sind 24 Stunden einsatzbereit und für den Sommer gut aufgestellt“, betont Karl-Heinz Greiner. Es werde unter anderem die Waldbrandbekämpfungstruppe für den Bezirk Wiener Neustadt weiter ausgebaut und der Fokus liegt auf der Ausbildung: „Es werden mehr Kameraden ausgebildet, denn Waldbrände sind die Herausforderung der Zukunft.“

