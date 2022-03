Wr. Neustadt: Sorge um Neustädter Seen

Werbung

Das Grundwasser ist weiter auf dem Rückzug: In den letzten drei Jahren sind die Pegel um rund sechs Meter gefallen. Augenscheinlich wird das bei den Wiener Neustädter Seen am Stadtrand, die Teils ein jämmerliches Bild abgeben. Besonders betroffen ist der Anemonensee, wo rund die Hälfte des Sees bereits verlandet ist. Seitnes des Grundstückseigentümers, der Genossenschaft EGW, wurde jetzt die Chance ergriffen, den See umzugestalten.

Details wurden jetzt präsentiert: Im Bereich der Tulpengasse/Magaritengasse entsteht eine Flachwasserzone mit Kiesstrand und neuen Liegeflächen. Im Bereich der Mohnblumengasse wird eine Naturschutzzone für Fische und Schwimmpflanzen enstehen, dieser Bereich wird für Badende gesperrt sein und durch einen Schilfgürtel vom Ufer abgeschirmt.

„Wichtig wäre eine Bewusstseinsbildung für den Haus- und Gartenbereich, dort nicht zu verschwenderisch mit dem Wasser umzugehen.“ SPÖ-Umweltstadtrat Norbert Horvath

Die Uferbereiche werden generell abgeflacht, im See soll eine Schwimminsel für Badegäste entstehen. Bis zum Juni sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein. Ob es mit dem Wasserstand bis dahin wieder aufwärts geht, ist allerdings fraglich. Aufgrund der geringen Niederschläge der letzten Monate ist derzeit kein Aufwärtstrend zu erkennen.

Mit der Wasserversorgung der Stadt befasste sich auch kürzlich der Umweltbeirat. Die gute Nachricht: Die ist auch durch das Grundwasser für die nächsten Jahre gesichert. SPÖ-Umweltstadtrat Norbert Horvath: „Wichtig wäre eine Bewusstseinsbildung für den Haus- und Gartenbereich, dort nicht zu verschwenderisch mit dem Wasser umzugehen.“

