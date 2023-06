Kika-Filiale in Wiener Neustadt bleibt bestehen

Aufatmen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der kika-Filiale in der Stadionstraße: Das Möbelhaus wird vorerst nicht geschlossen. Geschlossen werden laut Unternehmensangaben per Ende Juli dieses Jahres hingegen die Leiner-Standorte in Judenburg, Wels, Linz, Steyr, Amstetten, Vöcklabruck, Villach und Wien-Nord sowie die kika-Standorte in Lienz, Mistelbach, Liezen, Ried, Feldbach, Leoben, Saalfelden, Horn, Unterwart, St. Johann, Wörgl, Stockerau, Imst, Eisenstadt und Wien-Ottakring. An diesen Standorten beginnt ab sofort der Abverkauf mit Preisreduktionen.

Vergangene Woche wechselte kika/Leiner den Besitzer. Nach knapp fünf Jahren als Eigentümer verkaufte die Signa Retail Gruppe des Tiroler Investors René Benko die Immobilien der Möbelkette für einen nicht genannten Preis an die Supernova-Gruppe des deutschen Fachmarkt-Unternehmers Frank Albert. Das operative Geschäft ging an Hermann Wieser, der seit Jahrzehnten im Möbelgeschäft arbeitet und unter anderem Verkaufschef von XXXLutz und Kurzzeit-Chef von kika/Leiner im Jahr 2014 war.