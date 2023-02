Wiener Neustädter sucht im Krisengebiet nach Überlebenden

Das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet am Wochenende hat tausende Todesopfer gefordert. Dazu läuft derzeit die fieberhafte Suche nach Überlebenden, unter den Schuttmassen werden noch viele Menschen vermutet.

Die Hilfe im Katastrophengebiet ist groß, auch das Österreichische Bundesheer ist im Einsatz. Mit dem Heer ist auch der Wiener Neustädter Suchhundeführer Jörg Klapper am Montag in die Türkei geflogen. Mit seinem Riesenschnauzer-Rüden „Cooper con todos los Santos“ , kurz „Cooper“ wird er dort nach Überlebenden in den Trümmern suchen.

Jörg Klapper ist unter anderem Diensthundeführer beim Roten Kreuz Wiener Neustadt, beide haben ihr Können unter anderem bei der Weltmeisterschaft der „Internationalen Rettungshunde Organisation“ unter Beweis gestellt, wo sie den WM-Titel holen konnten. Drei- bis fünfmal die Woche trainert das Duo, das jetzt im Krisenmodus in der Türkei funktionieren muss.

