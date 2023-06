Ein Leben ohne Strom, Gas und Kanal in Markt Piesting

Ein Leben ohne Strom, Gas und Kanal - für die meisten von uns wäre das völlig unvorstellbar. Für Tatjana Nikitsch und Karl Jungwirth ist es jedoch seit Jahren Realität. Die beiden bewohnen seit rund 20 Jahren in Dreistetten ein über 100 Jahre altes Haus - ohne die meisten der modernen Annehmlichkeiten.

Essen bei Kerzenschein. Foto: ServusTV / Querschuss Film, Querschuss Film

„Natürlich war es zu Beginn eine große Herausforderung, keinen Strom zu haben. Genauso war es aber auch interessant zu lernen, wie ein Haushalt ohne Strom funktioniert“, blickt Tatjana Nikitsch auf die Anfänge in ihrem entlegenen Lebensort zurück. Mittlerweile findet sie das Gefühl, gänzlich autark zu sein, sogar recht angenehm: „Uns fehlt es an nichts, wir haben einen ganz normalen Alltag – nur kleine Specials sind eben anders.“

Toilette außerhalb des Hauses

So ist etwa der Weg zur Toilette ein längerer, liegt sie doch außerhalb des Hauses und ist im Winter bei Temperaturen unter 0 Grad nur beschwerlich zu erreichen. Als Aussteiger wollen sich Tatjana Nikitsch, die früher hauptberuflich als Journalistin tätig war, seit einem Unfall aber auf Traumtherapeutin umgestiegen ist und gemeinsam mit Karl im Dreistettener Ortszentrum eine Praxis eröffnet hat und Karl selbst, der zusätzlich freiberuflich als Shiatsu-Praktiker tätig ist, nicht verstanden wissen.

So laden sie ihre technischen Geräte wie Handy oder Laptop regelmäßig in ihrem Büro im Ortszentrum auf, in ihrem Haus in Dreistetten jedoch kommen sie wieder gänzlich ohne Kühl- oder Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Staubsauger, Fön, Heizung oder einer heißen Dusche aus.

Und am Abend? „Wir haben ein sehr ruhiges Abendprogramm. In der Regel heizen wir uns den Ofen ein. Wir kochen und unterhalten uns viel. Das ist für viele Menschen leider mittlerweile schon recht ungewöhnlich“, wollen die beiden ihr Refugium nicht missen.

Die Sendung „Heimatleuchten“ durfte ihr einzigartiges Lebenbegleiten und zeigt die Geschichte eines besonderes Paares am Freitag, 16. Juni, ab 20:15 Uhr bei ServusTV.