Lutunwerde aus Lichtenwörth hob mit Ballontagen ab

Während dieser Tage hatten auch Passagiere die Möglichkeit, den Bezirk sowie die Stadt aus verschiedenen Perspektiven zu erkunden und die Aussicht zu genießen. Aufgrund der Wetterlage konnten am Donnerstag keine Fahrten unternommen werden. Am Tag darauf konnten dann allerdings die ersten Passagierfahrten starten. Am Samstag war es schließlich an der Zeit, auch den jüngsten Teilnehmern etwas Besonderes zu bieten. Auf dem Sportplatz fand ein abwechslungsreicher Kindernachmittag statt, der mit Fesselballonfahrten aufwartete. Die Kleinen hatten die Gelegenheit, sich bei verschiedenen Aktivitäten wie Modellflugzeugen, einer Hüpfburg und Luftballontieren auszutoben und einen aufregenden Tag zu erleben. Genauso fand zwischen den Ballonfahrern ein Wettbewerb statt.

Der Abend brachte eine tolle Atmosphäre mit sich, als die Gäste beim „Night Glow“ zusammenkamen – einer beeindruckenden Darbietung des Ballonglühens. Die Ballone werden dabei von innen beleuchtet und schaffen so eine zauberhafte Kulisse. Vereinsobmann Ferdinand Huber: „Wir kommen nächstes Jahr sicher wieder und starten dann in die zweite Runde ,Lutunwerde-Ballontage'!“