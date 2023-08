Alle Veranstaltungen am Wochenende in Wiener Neustadt auf einen Blick

Märchen auf Viertel-Tour: Das Theater im Neukloster ist auch heuer wieder unter dem Motto „Kultur on Tour“ mit dem Oldtimerbus in den Stadtvierteln unterwegs. Gespielt wird „Der Baum der Wünsche“ von Nico Dorigatti vor dem Bus und jeweils um 17.30 Uhr. Die Termine: Heute, 30. August, Robert Stolz-Siedlung, Fritz Radel Gasse 54-56; 31.August, Ackergasse, 5. September, Volksschule Rudolf Wehrl Fliegergasse/Illnergasse; 6. September, Spielplatz Zehnergasse/Schützengasse; und 7. September Spielplatz beim Seehof Margaritengasse/Tulpengasse. Der Eintritt ist frei.

„Täter unknown“ in Bibliothek : Zu drei szenischen Lesungen inkl. Bibliotheksrundgang & Publikumsvoting, wer denn nun der Täter ist, lädt das Glashauskollektiv in die Bibliothek im Zentrum ein. Heute, Mittwoch, den 30. August (Premiere), am Donnerstag, dem 31. August und am Freitag, dem 1. September, beginnen die Vorstellungen jeweils um 19 Uhr in der Bibliothek im Zentrum. Tickets gibt es unter www.ntry.at/taeter-unknown.

Ö3-Disco in der Herrengasse: Am Freitag, dem 1. September findet eine Ö3-Disco in der Herrengasse statt. Ab 19 Uhr wird Ö3-DJ Johnny Mayerhofer in der Herrengasse für den richtigen Sound inklusive Licht- und Lasershow, Visuals und den besten Partyhits sorgen. Einlass ab 18 Uhr. 5 Euro an der Abendkasse.

Jazz & Wine im Neukloster: Der Arbeitskreis Weltkirche und die Crazy Hauer Bigband laden am Freitag, dem 1. September zu einem Benefizabend unter dem Motto „Jazz & Wine“ ein. Ab 19.30 Uhr wird im Kreuzgang geswingt und gejazzt und dazu guter Wein ausgeschenkt. Der Eintritt ist frei, der Reinerlös des Abends geht an ein Projekt auf den Philippinen.

Wagner the Band am Hauptplatz: Zum Abschluss der Konzertreihe im Kultursommer treten „Wagner the Band“ am Freitag, dem 1. September, um 19 Uhr beim Schrauthammerbrunnen auf. Am Programm stehen Rock, Pop, Soul und Funk. Der Eintritt ist frei.

Pfadis laden zum Knödelheurigen: Von 1. bis 3. September lädt die Pfadfindergruppe WRN1 im Heimgarten in der Gymelsdorfer Gasse 33 zum traditionellen Knödelheurigen mit Achterlbar. Pikante und süße Knödel gibt es am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14 Uhr.

Nitsch-Ausstellung öffnet: Von Samstag, dem 2. September bis zum 29. Oktober ist die Ausstellung „Hermann Nitsch Farbenwelt“ im Museum St. Peter an der Sperr zu sehen. Die große Werkschau ist von Mittwoch bis Sonntag und auch am Feiertag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Tickets sind im Museum erhältlich. Infos unter: www.museum-wn.at

Gassenkirtag am Flugfeld: Am Samstag, dem 2. September findet ab 14 Uhr der 28. Gassenkirtag vor und in Ödi's Würst'l Hüttn am Flugfeldgürtel statt. Für die Verpflegung der Gäste ist gesorgt und für die Musik sorgt DJ Willi. Bei der Tombola warten Preise wie Essens- und Reisegutscheine, Theaterkarten, Geschenkkörbe oder Autowochenende.

SPÖ-Fest in Breitenauersiedlung: Die Sektion Süd lädt am 2. September von 11 bis 16.30 Uhr zu einem gemütlichen Zusammensein ein. An der Ecke Franz-Kober-Gasse/Kranzlgasse gibt es Gegrilltes, Hüpfburg, Live-Musik und vieles mehr.

Sommerende im Triebwerk: Das „The end of the f***ing summer - Vol.2“-Fest geht im Triebwerk am Samstag, dem 2. September ab 16 Uhr über die Bühne. Live zu hören sind „Rentokill“, „Binsenweisheit“, „Alpha Romeo & Die Sommerreifen“, „Der Kuseng“, „Monokay“ und „Flugmango“. Tickets um 25 Euro gibt es unter www.triebwerk.co.at

Haustiermesse in der Arena Nova: Am Samstag, dem 2., und Sonntag, dem 3. September, öffnet die Messe „Haustier Aktuell & Exotica“ in der Arena Nova ihre Türen. Jeweils von 10 bis 18 Uhr können sich die Besucher über alles rund ums Tier informieren und bei den Verkaufsständen auch einkaufen. Außerdem kann man auch an beiden Tagen den Kurs für den Sachkundenachweis für Hundehalter absolvieren. Infos: www.arenanova.com

„Help 4 Ghana“-Fest: Das traditionelle „Help 4 Ghana“-Fest in der Familienkirche Schmuckerau geht heuer am Sonntag, dem 3. September über die Bühne. Nach der Messe um 9 Uhr warten ein Frühschoppen und diverse Verkaufsstände mit afrikanischen Stoffen, Kunsthandwerk und Schmuck auf die Gäste.

Modellflieger laden ein: Die Modellfluggruppe Wiener Neustadt lädt am Samstag ab 10 Uhr zu ihrem Fest in der Civitas Nova (Zufahrt rechts nach dem Hallenbad). Geboten werden Modellflüge, Hüpfburg oder Modellautos.

FPÖ-Sommerfest: Die FPÖ lädt am Freitag, dem 1. September, zum Sommerfest am Kanal im Bootshaus mit Grillerei und Live-Musik. Beginn ist 16 Uhr.

Ausstellung in der Stadtgalerie: Die Ausstellung „HELMUTH GRÄFF - maler, zeichner, dichter“ ist ab 3. September in der „Stadtgalerie“ zu sehen. Die Werke des bekannten Künstlers sind bis 15. November von Dienstag bis Freitag, von 16 bis 18 Uhr, und am Samstag, von 10 bis 13 Uhr, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Dekarte lädt zum Film: Der Filmclub eröffnet die Herbstsaison am Dienstag, dem 5. September mit „Lohn der Angst“ im Bildungszentrum St. Bernhard. Beginn ist 19.30 Uhr.

The HoodDoo Men im Einhorn: Livemusik mit Peter Samek, Wolfgang Leinweber und Gerry Höller auf der Einhornterasse am Freitag, dem 1. September. Beginn ist 19 Uhr

The Silver Balls im Cafe Stadler: Rock'n Roll am Freitag, dem 1. September ab 20 Uhr.