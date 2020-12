Auch in den Gemeinden der Buckligen Welt wurde vergangenes Wochenende fleißig getestet. Die erste Corona-Massentestreihe, da sind sich die Gemeinden gegenüber der NÖN einig, war bestens organisiert und nahm einen reibungslosen Verlauf. „Ein großes Dankeschön richtet sich an die vielen freiwilligen Gesundheits- und KrankenpflegerInnen und an die ehrenamtlichen HelferInnen, die sich in ihrer Freizeit zur tatkräftigen Unterstützung bereit erklärt und einen reibungslosen Ablauf überhaupt erst ermöglicht haben“, heißt es beispielsweise seitens der Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt.

In den Gemeinden Krumbach, Kirchschlag, Bad Schönau und Hochneukirchen-Gschaidt wurde insgesamt nur ein positiver Coronafall entdeckt - und zwar in Krumbach. Dort wurden insgesamt 674 Personen getestet, zwei Tests waren ungültig.

In der benachbarten Gemeinde Bad Schönau nahmen 229 Personen an der Testung teil, davon erhielten alle ein negatives Testergebnis. Auch in Kirchschlag konnte kein positiver Coronafall entdeckt werden. 966 negative Antigen-Tests an beiden Tagen, das entspricht einer Beteiligung von ca. 36,5%.

Im Festsaal in Hochneukirchen wurden 550 Coronatests durchgeführt und auch hier konnten nur negative Ergebnisse verzeichnet werden. Die zweite angekündigte Testreihe soll von 8. bis 10. Jänner stattfinden.