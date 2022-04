Überfall am 7. März 27-Jähriger nach Überfall auf Trafik in Wiener Neustadt in Haft

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Justizanstalt Wiener Neustadt. Foto: BS

Nach einem Überfall auf eine Trafik in Wiener Neustadt am 7. März ist der Beschuldigte in Haft. Es handelt sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag um einen 27-Jährigen. Der Mann gestand die Tat in seiner Heimatstadt. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.