Linsberg Asia in Bad Erlach: Walter Kois nicht mehr Geschäftsführer

Der langjährige Geschäftsführer der Asia Resort Linsberg Betriebs GmbH in Bad Erlach, Walter Kois, beendet nach nahezu 14 ½ Jahren seine Tätigkeit und zieht sich mit Ende Juli aus der Geschäftsführung zurück. Das gab die Therme Asia Linsberg am Freitagnachmittag in einer Aussendung bekannt, Hintergründe wurden nicht genannt.

Als sein Nachfolger wurde Christian Loimayr bestellt, der seine Tätigkeit mit 1. August antritt. Eine Vorstellung des Teams erfolgt im Zuge des 15-Jahr-Jubiläums des Asia Resort Linsberg im Rahmen der Fusion Night am 26. August.