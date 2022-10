Trauer um Pater Petrus Hübner aus Bezirk Wiener Neustadt

Trauer um Pater Petrus Hübner: Wie die Erzdiözese mitteilte, starb der Bischofsvikar am Freitag an den Folgen seiner in der Vorwoche stattgefundenden Krebsoperation. Es hätten sich postoperative Komplikationen ergeben, die zwei weitere Operationen notwendig machten. Am Freitag kam es mittags zu einem tödlichen Organversagen. In seiner Sterbestunde waren sein Abt und sein Nachfolger in Neukloster bei ihm, berichtet die Erzdiözese Wien.

Pater Petrus Hübner war unter anderem Pfarrer in Pfaffstätten, im Wiener Neustädter Neukloster und Pfarrer in Maiersdorf und Muthmannsdorf. 2016 hatte er das Amt des Bischofsvikars des Vikariats unter dem Wienerwald übernommen.

Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn: „Pater Petrus hatte immer ein großes Anliegen: dass wirklich Christus in unserer Mitte ist. Es war ihm in allen Bemühungen um Organisation immer ein Herzensanliegen, dass die Spiritualität im Mittelpunkt steht. Das hat er persönlich gelebt. Das hat er uns allen ans Herz gelegt. Dafür kann ich ihm nur aus ganzem Herzen dankbar sein. Er wird uns sehr fehlen. Ich vertraue darauf, dass er selber uns helfen wird, einen guten Nachfolger für seinen Dienst zu finden.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.