Elvis lebte im Wiener Neustädter Zentralkino auf

Ganz finster war es am Freitagabend, als Manfred Brodträger das ehemalige Zentralkino betrat, ehe es ganz laut wurde: Seine Familie hatte für den glühenden Elvis-Fan eine Überraschungsparty zum 60er organisiert, klar, dass da ein dementsprechender Dresscode Pflicht war. Für den Jubilar gab's neben zahlreichen Geschenken auch musikalische Darbietungen von Freunden, dazu spielten Erich Allinger & Co. mit „Handle with Care“ groß auf, was vor allem die weiblichen Gäste auf die Tanzfläche lockte. Gefeiert mit dem Urgestein des Wiener Neustädter Bezirksgerichts haben unter anderem Altbürgermeister Bernhard Müller und seine Frau Edda, Helmut und Marion Puritscher, Erich Leutgeb, sowie Kornelia und Peter Schranz. Für Speis und Trank sorgte das Catering von „Colibri“.

Erich Leutgeb ist sich sicher: Elvis lebt! Foto: Seidl