Besuch vom Osterhasen in Bad Erlach, Katzelsdorf & Lanzenkirchen

In Bad Erlach versammelte sich die ÖVP am Karsamstag vor der Eurospar-Filiale, um Ostereier auszuteilen. In Katzelsdorf fiel aufgrund des Starkregens am Samstag die geplante Ostereiersuche zwar ins Wasser. Das Team der JVP verteilte dafür am Ostersonntag beim Sportplatz Süßigkeiten und Ostereier. Und in Lanzenkirchen organisierte der DEV Föhrenau für über 50 Kinder aus der Gemeinde eine Überraschung vom Osterhasen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.