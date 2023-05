Spielplatz am kleinen Lazarett macht Platz für neuen Kindergarten

In kaum einer Ecke der Stadt wurde in den vergangenen Jahren so viel gebaut wie hier: Am kleinen Lazarett sind neben einigen Einfamilien- und Reihenhäusern vor allem zahlreiche Wohnblöcke entstanden. Um dem wachsenden Stadtviertel Rechnung zu tragen, wird auch die Infrastruktur angepasst - etwa bei den Kindergärten.

Kinderbetreuung Ausbau der Kindergärten läuft in ganz Wiener Neustadt auf Hochtouren

Neben dem bestehenden - selbst noch recht neuen - Landeskindergarten Dr. Peter Wittmann wird neben dem Parkplatz der Lidl-Filiale bald wieder gebaut: Im Herbst 2024 soll ein weiterer Kindergarten mit vier zusätzlichen Gruppen eröffnet werden.

Hier wird bald der neue Kindergarten-Bau errichtet. Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

Um Platz zu schaffen, wurde der „Sparefroh-Spielplatz“, der 2020 eröffnet wurde, nun umgesiedelt: Der Spielplatz, der sich bislang direkt neben dem Kindergarten befand, wurde samt Spielgeräten einige Meter Richung der angrenzenden Wohnblöcke übersiedelt. Auch das „Urban Gardening“ am Kleinen Lazarett übersiedelt innerhalb des Areals an einen neuen Standort.

