Gottesdienst aus Bad Schönau am Sonntag live im Fernsehen

Der LIVE-Gottesdienst am kommenden Sonntag wird aus der Marienkirche in der Pfarre Bad Schönau in Niederösterreich übertragen. Mit der Gemeinde feiert Kaplan Christoph Sperrer die heilige Messe.

Unterhalb der Pfarrkirche Bad Schönau, wurde 1968 die modernere Marienkirche erbaut. Die Marienkirche wurde 1969 auf Maria, Heil der Kranken geweiht. 1995 wurden große neue Glasfenster aus der Kunstglaswerkstätte des Stiftes Schlierbach eingesetzt.

Die Marienkirche in Bad Schönau Foto: Pfarre Bad Schönau

Die Fenster zeigen im Osten die Schöpfung und im Westen die Erlösung. Im Jahr 2000 bekam die Marienkirche eine neue Orgel (Werkstätte Rieger, Vorarlberg).