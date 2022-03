Erste Quartiere sind in Wiener Neustadt bezogen

Die Bilder von der Flüchtlingsunterkunft im Jahr 2015 in der Arena Nova haben viele noch in Erinnerung. Jetzt wird die Veranstaltungshalle in der Civitas Nova zum zweiten Mal zur Notanlaufstelle – diesmal für Menschen aus der Ukraine. Die Unterkunft wird vom Roten Kreuz betreut und am Wochenende vorbereitet. In der Arena Nova können derzeit rund 100 Menschen vorübergehend unterge-bracht werden, bis entweder eine längerfristige Bleibe gefunden oder die Weiterreise organisiert werden kann. „24 Rotkreuz-Mitarbeiter haben am Sonntag die Feldbetten aufgebaut sowie die Infrastruktur vorbereitet, um die Menschen auf der Flucht aufnehmen zu können“, sagt Landesrettungskommandant Wolfgang Frühwirt, „sobald die ersten Personen eintreffen, wird ein Covid19-Test gemacht und das Quartier kann bezogen werden.“

Für Verpflegung, Decken, Hygienesets, Bekleidung sowie Sets mit Geschirr und Besteck wurde vorgesorgt. Alle notwendigen Mittel wurden von der Stadt Wiener Neustadt organisiert und von den Rotkreuz-Mitarbeitern vorbereitet.

Unterkunft in der Raxgasse bezogen

Für die Stadt ist es bereits die zweite Unterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Bereits vor wenigen Tagen haben die ersten Menschen ihre Unterkunft im ehemaligen Internat der Landesberufsschule in der Raxgasse (Zehnerviertel) bezogen.

Hier werden ebenfalls rund 100 Personen betreut. Mindestens sechs Mitarbeiter des Roten Kreuzes kümmern sich hier um den Ablauf und ein entsprechendes Tagesprogramm, zu dem auch immer wieder Dolmetscher beigezogen werden. Für die Kinder erhält das Rotkreuz-Team vor Ort aktuell Unterstützung von Pädagogen der naheliegenden Schule, die sich in den Vormittagsstunden um die Kinderbetreuung kümmern.

Das Rote Kreuz bittet vor allem um Geldspenden, damit gezielt Hilfsgüter eingekauft werden können.

