Große Welle an Hilfsbereitschaft im Bezirk Wiener Neustadt

Windeln, Decken, haltbare Lebensmittel oder Unterkünfte. Die Hilfsbereitschaft in Stadt und Bezirk ist überaus groß.

„Wiener Neustadt hilft“

Um gezielt helfen zu können, richtete die Stadt eine Koordinationsplattform ein (ukrainehilfe@wiener-neustadt.at oder 02622/373-299). Hier werden noch dringend Dolmetscher oder Helfer, die Spenden entgegennehmen gesucht. „Ich bedanke mich für die unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft, die schon in den letzten Tagen in Wiener Neustadt zu spüren war“, sagt ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Für geflüchtete Ukrainer kann die Stadt zudem Platz für 200 Personen in der Arena Nova schaffen. Diese ist bereits bezugsfertig und wird im Bedarfsfall geöffnet. Eine weitere Unterkunft für bis zu 100 Menschen wurde in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz in der Schneeberggasse geschaffen. Mit den ersten Flüchtlingen rechnet man diese Woche.

„Rot hilft Blau-Gelb“

Eine erfolgreiche Zwischenbilanz kann man auch bei der SPÖ-Hilfsaktion von Vizebürgermeister Rainer Spenger und seinem Team ziehen. 33 Paletten mit Sachgütern gelangten innerhalb kürzester Zeit in der Handelszone Ost in Eggendorf ein. „Ich bin überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft der Stadt und des Bezirks. Die Solidarität der Bevölkerung ist unfassbar, das macht mich stolz und glücklich. Tausend Dank an alle, die sich in den Dienst der guten Sache stellen“, so Spenger. Zusätzlich meldeten sich 14 Familien bei der SPÖ, die Flüchtlinge aufnehmen würden.

„blau-gelb hilft blau-gelb“

Die landesweite Aktion wurde unter anderem auch von der Jungen Volkspartei Wiener Neustadt unterstützt. Obfrau Anna Dinhobl und Viktoria Weiß brachten die zahlreichen Hilfspakete, Decken, Babyartikel und Hygieneartikel persönlich zu einer Sammelstelle nach Tulln. Bisher sind dort mehr als 15.000 Hilfspakete abgegeben worden.

Bad Erlach

Katharina Schmiedicke von „letter and soul“ aus Bad Erlach wollte ebenfalls etwas zum Spendensammeln beitragen. Sie entschied sich für von ihr handbemalte Kerzen mit einer Friedenstaube darauf. „Der Ansturm auf die Kerzen war so groß, dass ich noch welche bestellt habe“, freut sie sich. Insgesamt sind bis dato 1.200 Euro zusammengekommen. Innerhalb von ein paar Tagen hat es auch der Erlacher Arzt Sergej Rudenko geschafft, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Ein Transport an die ukrainisch-slowakische Grenze wurde veranlasst, Christina Limberger und Dominic Rychnovsky, beide als Intensivpfleger tätig, werden versuchen, direkt vor Ort zu helfen.

Bromberger helfen

Im Elternhaus von Michael Kleinrath im Stanglgraben türmen sich zurzeit die Pakete. Organisiert haben diese Spendenaktion Kleinrath und seine Frau Yuliia. Sie ist gebürtige Ukrainerin. Eine Woche war Kleinrath jetzt schon mit vollgepackten Kastenwägen unterwegs.

Transporte zu Sammellagern in Wien hat er vergangene Woche mehrmals durchgeführt. Hier trifft er auch auf viele Ukrainer, die helfen, wo es geht: „Sie bringen mit Kastenwägen Lebensmittel zur Grenze und kommen mit Menschen zurück.“ Michael und Yuliia Kleinrath haben auch schon jemanden bei sich aufgenommen: Eine geflüchtete Freundin samt Kinder und Mutter.

Felixdorf sucht Wohnraum

Am 9. und 16. März besteht die Möglichkeit, zwischen 8 und 15 Uhr Sachspenden am Bauhof (Mühlstraße 5) abzugeben. Diese werden an den Arbeiter-Samariter-Bund weitergegeben und dann in slowakischen Flüchtlingsaufnahmezentren verteilt. Zudem sei man auf der Suche nach Wohnraum sowie Übersetzungsdiensten. Bei Fragen kann man sich jederzeit an das Gemeindeamt Felixdorf wenden (02628/63711-0).

Benefiz-Workshop

Die „WomansLounge“ von Lisa Strebinger und Madlen Kraus macht am 18. März einen Workshop zum Thema „Detox“. Madlen Kraus: „Aufgrund der aktuellen Ereignisse haben wir uns entschieden, alle Einnahmen ans Kinderdorf zu spenden. Auch unsere Gastgeber ‚Evolve‘ verzichten auf die Miete für das Studio, somit können 100 Prozent der Einnahmen ins Krisengebiet gehen.“ Infos unter 0676/3157133

Soroptimistinnen helfen

Der Wiener Neustädter Klub Soroptimist Maria Theresia will zweifach helfen: Auf dem Aktionskonto „SI Union Österreichs“, IBAN AT93 3284 2000 0014 4840 – Zahlungsgrund: UKRAINE werden Gelder für Aktionen für geflüchtete Frauen, Kinder und Familien gesammelt. Zudem werden auch noch leere Quartiere gesucht. Infos: www.soroptimist-wr-neustadt.at

Spendable Eggendorfer

Auch in Eggendorf konnte man am Samstag bereits erste Spenden vorbeibringen. „Wir waren überwältigt. Die Hilfsbereitschaft ist enorm und die Leute sind sehr engagiert“, erzählt Bürgermeister Thomas Winter.

Notschlafstellen möglich

In Lichtenwörth beim Gemeindeamt gibt es täglich zu den Amtszeiten die Möglichkeit, Sachspenden abzugeben. „Wir sammeln Lebensmittel und Dinge des täglichen Gebrauchs. Wenn es notwendig sein wird, werden wir auch Notschlafstellen zu Verfügung stellen“, so der Gemeinderat für Soziales, Thomas Gergela.

Ganze Region hilft mit

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden