Wiener Neustadt: Sorgen, Entsetzen & viel Hilfsbereitschaft

Tanya Mach hat in den vergangenen Tagen eine neue Morgen-Routine entwickelt: „Mein Tag beginnt damit, dass ich meiner Familie und engen Freunden schreibe, ob sie in Ordnung sind – wenn sie sich nicht in einer Stunde melden, werde ich unruhig.“

Die gebürtige Ukrainerin wohnt seit Jahren mit ihrem Mann und ihren Kindern im Piestingtal. Mit ihren Eltern, ihrem Bruder, zahlreichen Verwandten und Freunden in der Ukraine ist sie in engem Kontakt. „Alle bleiben in der Ukraine. Weil die Männer nicht ausreisen dürfen, bleiben auch ihre Familien“, schildert Mach: „Mein Vater ist 67 Jahre alt, er hat sich freiwillig gemeldet, um seine Stadt zu verteidigen.“

„Der Zusammenhalt ist so groß wie nie“

Wer nicht zum Kampf herangezogen wird, versucht zu helfen: „Mein Cousin arbeitet in einem Betrieb, der Fleisch verarbeitet – das wird jetzt, so gut es geht, an die Menschen verteilt. Generell gibt es aktuell einen Zusammenhalt in der Ukraine, der so groß ist wie nie zuvor. Die Ukrainer werden nie aufgeben – es ist auch nicht das erste Mal in der Geschichte, dass die Russen uns angreifen.“

Sie selbst, sagt Tanya Mach im Gespräch mit der NÖN, ist bemüht, von der Ferne aus zu helfen: „Ich versuche Panik zu vermeiden und den Stress, den der Krieg in mir auslöst, zu nutzen, um zu machen, was ich kann – auch wenn das sehr wenig ist.“ Gemeinsam mit Freunden und anderen Ukrainern versucht sie etwa, Informationen für Menschen zu sammeln, die auf der Flucht sind – „welche Grenzen sind weniger überlaufen als andere, wohin kann man sich wenden, wo gibt es Unterkünfte, etc.“

Was empfiehlt sie Österreichern, die helfen wollen? Mach: „Ganz wichtig ist, Geld zu spenden – es gibt einige Organisationen, die gut organisiert und mit den Regierungen im Kontakt sind. Die können am besten jene Sachen, die gebraucht werden, vor Ort bringen.“

Mehrere Hilfsaktionen sind angelaufen

Tatsächlich ist die Hilfsbereitschaft in der Region in großem Ausmaß vorhanden.

Unter dem Motto „Rot hilft Blau-Gelb“ hat die SPÖ Wiener Neustadt eine Sammelaktion gestartet. „Wir alle haben bewiesen, wie solidarisch wir sind. Nicht zuletzt, als unsere Nachbarn während der Jugoslawienkriege in Not waren“, sagt Vizebürgermeister Rainer Spenger: „Jetzt gilt es wieder: Öffnen wir die Herzen! Leben wir Solidarität! Sind wir bereit!“ Montag bis Freitag (9 bis 15 Uhr) können Lebensmittel-Konserven, Decken, Kleidung, Babynahrung, Hygieneartikel, Windeln etc. in der Handelszone Ost in Eggendorf (Wr. Neustädter Straße 788) abgegeben werden.

Gemeinsam mit dem Samariterbund werden die Spenden zu Flüchtlingsaufnahmezentren in die Slowakei gebracht.

Telefonische Infos dazu unter 0676/7105910.

In Bromberg läuft ebenfalls eine Spenendenaktion – gestartet wurde sie von Michael Kleinrath und seiner aus der Ukraine stammenden Frau Yuliia. Die Spenden werden im Stanglgraben bei der Familie Kleinrath abgegeben, von wo sie dann nach Wien zu den Organisatoren der Sammlung gebracht werden. Diese sorgen für den Weitertransport in die Ukraine bzw. zu den Flüchtlingen in die Grenzgebiete.

Stadt prüft Wohnungen für Geflüchtete

Der Ukraine-Krieg hat schon in den ersten Tagen mehr als 500.000 Menschen in der Ukraine zur Flucht bewogen. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger rechnet derzeit nicht mit einer Situation wie im Jahr 2015, wo kurzzeitig über 200 Menschen in der Arena Nova untergebracht wurden. Allerdings prüfe die Stadt derzeit die Unterbringung von schutzsuchenden Menschen in leerstehenden Gemeindewohnungen. „Die Situation wird derzeit evaluiert, aber rund zehn Wohnungen sollten kurzfristig zur Verfügung gestellt werden können“, so das Stadtoberhaupt im Gespräch mit der NÖN.

Die Stadt hat als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine die Beleuchtung des Wasserturms in den Abendstunden in den vergangenen Tagen auf Blau-Gelb umgestellt.

Stadtbaudirektor Manfred Korzil war drei Jahre lang in Kiew für den Baukonzern Maculan tätig, arbeitete dort als Planer: „Mir blutet das Herz, wenn ich die Bilder vom Krieg im Fernsehen sehe. Das ist alles ein Wahnsinn.“

„Versuchen, den Familien zu helfen“

Menschen bei der Ausreise aus der Ukraine zu helfen – damit ist man in diesen Tagen unter anderem beim Baustoff-Konzern Baumit befasst. Das Unternehmen mit Sitz in Waldegg, ist seit Jahren geschäftlich in der Ukraine tätig. „In der Ukraine haben wir zwei Werke und rund 70 Mitarbeiter“, sagt Geschäftsführer Georg Bursik: „Wir versuchen, den Familien der Mitarbeiter zu helfen, auch bei legalen Möglichkeiten der Ausreise. Für die männlichen Mitarbeiter können wir derzeit nicht viel tun, da alle zwischen 18 und 60 Jahren eingezogen werden.“

