Wr. Neustadt: BORG mit Benefizkonzert

Ein Benefizkonzert für die Ukraine in der Evangelischen Kirche, organisiert von Schülern des BORG, fand vergangenes Wochenende statt. Die Schüler sehnten sich nach zwei Jahren Corona-Pause nach einem Auftritt. Durch die aktuell angespannte Lage in der Ukraine entschloss man sich, ein Benefizkonzert zu geben.

Der Reinerlös der freien Spenden geht an die Hilfsorganisation „Nachbar in Not“. „Ich freue mich sehr, dass sich die Schüler endlich wieder präsentieren dürfen und ihre Talente zur Schau stellen können,“ so Schulleiter Reinhard Pilz über das Engagement der Schüler. Die musikalische Leitung und Organisation übernahm Karin Vogl. Der Kammerchor, Chor, genauso wie Violinen, Celli, Trompeten und Blockflöte spielten doppelchörige Werke sowie Kammermusik.

