Triumph eröffnet größte Photovoltaikanlage Wiener Neustadts

Die neue Photovoltaikanlage der Firma „Triumph” wurde am Freitag im Rahmen des Sommerfestes eröffnet und stellt einen Meilenstein in der erneuerbaren Energiegewinnung dar. Sie ist mit ihren 6.846 m² die größte in ganz Wiener Neustadt und erstreckt sich insgesamt über vier Dachflächen. Erzeugt werden damit nun etwa 1,4 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Das entspricht etwa dem Jahresbedarf von 350 Einfamilienhäusern.

„Wir sind stolz darauf, eine Vorreiterrolle in der nachhaltigen Energiegewinnung innerhalb des Unternehmens und in der Region einzunehmen. Das erfolgreiche Projekt setzt ein Zeichen, dass innovative Photovoltaiklösungen nicht nur wirtschaftlich rentabel sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Umwelt leisten können“, so Oliver Rossmann, Vorstand der Triumph international AG in Österreich.

Der Projektkoordinator Alexander Cresnar erklärt: „Wir haben am Standort natürlich einen sehr großen Stromverbrauch und mit der Anlage decken wir 67 Prozent davon ab. Wir können allerdings nur etwa 55 Prozent des produzierten Stroms wirklich nutzen, der Rest wird ins öffentliche Netz eingespeist.” Mit der Errichtung versuche man die Stromkosten in den Griff zu bekommen und entlang der gesamten Wertschöpfungskette den Faktor Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.

Auch Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) ließ sich das Spektakel nicht entgehen: „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Unternehmen ein derartiges Investment in die Ökologie macht und dafür wirklich ein herzliches Dankeschön! Ich bedanke mich für den Einsatz der Mitarbeiter, bei der Unternehmensführung für die wirklich tolle Leistung und kann nur sagen - Wiener Neustadt ist stolz auf die Firma Triumph.” Am Ende der Ansprachen nahm Schneeberger die Anlage erstmals offiziell in Betrieb.

Ebenso war das Fest auch für die Mitarbeiter ein voller Erfolg: Geboten wurden unter anderem ein Fußballturnier, Verlosung und ein gemütliches Beisammensein samt Verköstigung.