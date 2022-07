BHAK wird fit für die Zukunft

Werbung

Es ist der letzte Schultag vor den Ferien, die Kadetten bringen der Reihe nach ihre Schulsachen aus der Daun-Kaserne, viele Eltern, Großeltern und Geschwister sind gekommen, um sie abzuholen. Und auch, um einen ersten Einblick in die Pläne für das neue Schulgebäude zu erhalten, in das die Schüler planmäßig im Herbst 2023 einziehen sollen.

Ab September findet die Handelsakademie für Führung und Sicherheit Unterschlupf bei der Fachhochschule in der Civitas Nova und im Studentenheim. Die Daun-Kaserne wird um planmäßig 21 Millionen Euro innen für die nächsten Schuljahre fit gemacht.

„Bislang hatten wir eine durchmischte Raumstruktur, es fehlt der rote Faden“, erklärt Bernhard Krenn, Projektleiter der Modernisierung, bei der Präsentation der Pläne. Künftig sind Unterrichts- und Unterkunftsräume gruppiert in eigenen Bereichen untergebracht.

Lehrsäle bald mit Kühlung & Belüftung

Der Eingangsbereich des Schulgebäudes wird neu gestaltet. Im Erdgeschoß finden sich allgemeine Räume wie die Garderobe, und einige Lehrsäle. Diese werden übrigens allesamt mit einer Kühl-Möglichkeit sowie einer mechanischen Belüftung ausgestattet – außerdem mit CO2-Messgeräten.

Der Großteil der Unterrichtsräume ist künftig ebenso wie die Administration im ersten Obergeschoß untergebracht. Hier finden sich zudem kleinere Studienräume, in denen die Schüler etwa in Gruppen an Projekten arbeiten können, sowie das Betriebswirtschaftliche Zentrum.

Im zweiten Obergeschoß sind in drei Trakten die Unterkünfte für die Internatsschüler geplant. 42, 43 bzw. 57 Schüler haben hier Platz. Bei der Planung wurde Flexibilität eingeräumt, um in den kommenden Jahren auf die Schülerzahlen und da vor allem auf die Verteilung zwischen den Geschlechtern reagieren zu können, wie Bernhard Krenn erklärt: „Die sanitären Einrichtungen werden so ausgeführt, dass sie von Mädchen oder Buben genutzt werden können. Wenn wir sehen, dass sich die Verteilung ändert, können wir darauf reagieren, ohne umbauen zu müssen.“

Der Zeitplan ist mit einem Jahr knapp bemessen; wenn notwendig, könnte man zumindest für ein weiteres halbes Jahr bei der FH „Untermieter“ sein.

Bekenntnis zur Schule

