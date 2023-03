Bis Mai ensteht in Sollenau eine neue Anlaufstelle für die Bürger

Im linken Teil des Gemeindeamtes wird derzeit gesägt, gehämmert, gebohrt und ordentlich Baulärm verursacht. Geplant ist in diesem Bereich ein klassisches Bürgerservice, das Anlaufstelle für Formulare, Förderungen, Meldezettel, Kartenvorverkauf oder Gelber Sack ist.

Das Zusatzangebot unten soll die Gemeindebediensteten im oberen Stockwerk entlasten. Außerdem ist laut SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl geplant, nach einem positiven Beschluss im Gemeinderat, dort auch die Post-Partnerschaft der Gemeinde zu integrieren.

Gemeinderat tagt am 28. März

Die Gemeinderatssitzung zu diesem Punkt findet am 28. März statt. Dann ist klar, ob die Gemeinde in den Räumen des Bürgerservice auch eine Postpartnerschaft umsetzen wird. Dass das Post-Verteilerzentrum im Ort schließt, ist seit vergangener Woche traurige Gewissheit. „Der Bescheid von der Post AG ist da, dass mit 30. April die Post-Filiale in Sollenau schließen wird“, informiert der Ortschef.

Aus zeitlicher Sicht würde sich das Schließungsdatum für einen nahtlosen Übergang aber gut ausgehen. Denn der Umbau des Gebäudes in ein Bürgerservice soll bis Anfang Mai fertiggestellt sein. Mit Thomas Pipek gäbe es sogar schon einen Gemeindebediensteten für das Bürgerservice, der auch noch Post-Erfahrung hat.

