Das Lastenrad als Firmenfahrzeug bei Elektro Buchheit in Zillingdorf

Wenn Ivo Buchheit sich dieser Tage auf den Weg zu Kunden macht, hat er eine Sorge weniger: Die Parkplatzsuche. Denn Buchheit, der sich mit seinen Töchtern Denise und Patricia („Ich bin stolz, dass wir in einer Männerdomäne einen Frauenanteil von 66 Prozent haben!“) auf Service und Reparatur von Haushaltsgeräten spezialisiert hat, ist seit kurzem mit einem Elektro-Lastenrad unterwegs.

„Ich arbeite viel und das auch gern, aber mir hat die Bewegung gefehlt“, erzählt Buchheit im Gespräch mit der NÖN über seinen Beweggrund, aufs Rad umzusatteln: „Jetzt bin ich viel in der Natur unterwegs. Oft treffe ich jemanden, bleibe kurz stehen und radle dann weiter – es hat viele Vorteile, nicht mit dem Auto unterwegs zu sein.“

Den Radius des Trios, das seine Dienste nicht nur in Zillingdorf, sondern im Ballungsraum Wiener Neustadt und Umgebung anbietet, hat das nicht eingeschränkt: „Von Zillingdorf bin ich in 35 Minuten in Wiener Neustadt, in der Stadt erspare ich mir dann die Suche nach einem Parkplatz.“ Bevor er in die Pedale tritt, lädt Buchheit Werkzeug und Ersatzteile in die Transportbox des Lastenrads, die gut 100 Kilo verträgt.

Das Rad passt auch gut zur Unternehmensphilosophie der Buchheits: „Die ehrlichste und beste Möglichkeit, Ressourcen einzusparen und die Umwelt zu schonen, ist eine Reparatur oder vorher schon ein vorbeugendes Service“, weiß Ivo Buchheit. Rund 1.000 Geräte können sie zu dritt pro Jahr „behandeln“.

Bei der Anschaffung des neuen Firmenfahrzeugs war auch die Regionalität ein Faktor: Das Rad kaufte Buchheit in Martin Dockals „Vielrad“ in der Neustädter Allerheiligengasse, das Ebenfurther Lackierzentrum Lichtenwörther lackierte die Transportbox, die Neustädter Werbeagentur Narosy wiederum zeichnete für die Beklebung im „Buchheit-Design“ verantwortlich.

Für „Vielrad“-Chef Martin Dockal ist der Umstieg der Buchheits wegweisend: „Ein Lastenrad ist, gerade in einer Stadt wie Wiener Neustadt und darum herum, sicher für viele auch beruflich gut als Transportmittel geeignet. Man muss sich nur trauen, den Umstieg zu versuchen!“