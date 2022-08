Sturm sorgte für zahlreiche Einsätze im Stadtgebiet

Werbung

Einen einsatzreichen Tag mussten die ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt am Donnerstag abhandeln. Neben über einem Dutzend Sturmeinsätzen musste auch zu Brandalarmen und Unfällen in Wohnungen ausgerückt werden. Zu Spitzenzeiten musste am Nachmittag die gesamte Mannschaft der FF Wiener Neustadt per Personenrufempfänger alarmiert werden, um die Einsätze abarbeiten zu können.

Am schlimmsten traf es ein Haus in der Katzelsdorfer Straße als ein Baum entwurzelt wurde und auf das Dach stürzte. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch ein Pkw am Flugfeld, als ein Baum umstürzte und das Fahrzeug beschädigte.

Die Feuerwehr Wiener Neustadt rückte auch mehrfach aus, um gefährdete und herunterhängende Äste von exponierten Stellen zu entfernen, welche Gehwege, Straßen und Parkplätze gefährdeten. 61 ehrenamtliche Einsatzkräfte waren bei 17 Einsätzen dabei.





