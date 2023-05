Nach Unfall auf S4 bei Katzelsdorf fordert Gemeinde Mitteltrennwand

Nachdem vergangene Woche auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) bei Katzelsdorf eine Mutter und ihre Tochter bei einer Kollision mit einem LKW ums Leben kamen, steht für alle Gemeindevertreter eines fest: Eine Mitteltrennwand muss so rasch wie möglich her.

Das Projekt der ASFINAG, bei dem eine Mittelleitwand auf einer 18 Kilometer langen Strecke errichtet werden soll, verzögert sich seit Jahren aufgrund Anrainer-Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht und wird frühestens ab 2025 in Angriff genommen, wie es seitens der Asfinag heißt.

„Eine Initiativ-Bewegung aus Bad Sauerbrunn hat mit einem Protestmarsch und einer geforderten Umweltverträglichkeitsprüfung zuletzt das Vorhaben wieder verschleppt", sagt ÖVP-Ortschef Michael Nistl gegenüber der NÖN.

Der Verwaltungsgerichtshof stellte zwar bereits fest, dass für das Vorhaben keine Umweltverträglichkeitsprüfung zwingend notwendig ist. Der aktuell anvisierte Baustart im Jahr 2025 (Fertigstellung frühestens 2028) ist dem Bürgermeister jedoch zu späte. Gemeinsam wenden sich daher Vertreter von ÖVP und SPÖ in einem „Offenen Brief“ an die zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Gemeinde appelliere „eindringlich“, heißt es in dem Schreiben, „raschest die nötigen Schritte zu veranlassen, um den geplanten Sicherheitsausbau der 54 gemeinsam mit den vorgesehenen Lärmschutzwänden endlich zu realisieren". Es gehe dabei „um den Schutz von Menschenlebe. Und dieser muss bei allen Entscheidungen Vorrang haben“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Aus dem Ministerium hieß es zuletzt, das Verfahren werde vom Verwaltungsgerichtshof geführt, das Ministerium habe darauf keinen Einfluss.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.