Ab kommendem Montag bricht bei den Stadtbussen eine neue Ära an: Mit dem neuen Stadtbus-Konzept fahren statt den Linien A bis L die Linien 1 bis 10 plus die Linie 11, die die Waldschule und den „Metro“-Markt anbindet (siehe Grafik oben).

Mobilitätsstadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) sieht eine „starke Qualitätsverbesserung“ im Angebot: „Mit dem Stundentakt in den Vororten, dem Halbstundentakt in der ganzen Stadt und dem Viertelstundentakt in der Innenstadt wird die Qualität wesentlich erhöht. Mit dem zunehmenden Komfort erwarten wir uns auch mehr Fahrgäste.“

Das gilt auch für die Umlandgemeinden: „Die Anbindung der Gemeinden im Umkreis von rund acht Kilometern ist ein großer Schritt, die Qualität ist hier sehr hoch“, sagt Dinhobl.