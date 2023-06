100 Besucher wollten Infos zu „Raus aus Öl und Gas“ in Wiener Neustadt

Mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung ist Wiener Neustadt seit Dezember des Vorjahres "Raus aus Öl und Gas"-Partnergemeinde. Es handelt sich dabei um eine Kampagne des Landes NÖ und der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu), die Öl- und Gas-Heizerinnen und -Heizer zum Umstieg auf erneuerbare Energie motivieren soll. Die Partnerschaft sieht dabei unter anderem das Abhalten von Infoveranstaltungen vor – diese fanden nun an sechs Terminen im Mai und Juni in allen Stadtvierteln statt und erfreuten sich dabei regen Interesses.

Im Zuge der Initiative wurden sechs Informationsveranstaltungen in sechs verschiedenen Stadtteilen organisiert. Vorträge zum Thema erneuerbare Heizsysteme wurden dabei von Energiecoaches der Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) gehalten. Besucherinnen und Besucher konnten sich darüber hinaus über Förderangebote des Landes und des Bundes informieren sowie ihre Fragen zu energierelevanten Themen an den Energieberater richten. In Summe waren rund 100 Personen bei den Veranstaltungen anwesend – zehn Personen haben sich spontan für eine Energieberatung in ihrem eigenen Zuhause angemeldet.

„Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich haben wir es uns zum Ziel gemacht, Öl- und Gasheizerinnen und -heizer zum Umstieg auf erneuerbare Energien zu motivieren, jährlich 7 Prozent der Ölheizungen im Gemeindegebiet auf erneuerbare Heizsysteme umzustellen und so einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Als Stadt fungieren wir hier als wichtiger Partner und Multiplikator – als Klima- und Energiemodellregion sowie Klimabündnis-Gemeinde der ersten Stunde ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, hier eine informierende und beratende Rolle einzunehmen. Wir freuen uns daher sehr über den Erfolg unserer Infoveranstaltungen in den Stadtvierteln und werden aufgrund der zahlreichen Interessentinnen und Interessenten auch nach dem Sommer noch vereinzelte, gesonderte Beratungstermine anbieten", so Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) und Umweltstadtrat Norbert Horvath (SPÖ).

Aufgrund der zahlreichen Interessentinnen und Interessenten wird die Stadt Wiener Neustadt nach dem Sommer einzelne gesonderte Beratungstage mit einem eNu-Energieberater für eine Einzelmaßnahme (zum Beispiel Fenstertausch) anbieten. Falls Interesse für die Teilnahme an einem Beratungstag besteht, kann eine Anmeldung unter energie@wiener-neustadt.at erfolgen. Eine kostenlose Energieberatung kann auch direkt bei der eNu beantragt werden – weitere Infos: www.energie-noe.at.