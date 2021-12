Wr. Neustadt: Kampf dem Plastikmüll am BG Babenbergerring

35 volle gelbe Säcke. So viel Plastikabfall fällt alleine im Bundesgymnasium Babenbergerring in einem Monat an. Um den Schülern bewusst zu machen, wie viel das eigentlich ist, sammelte eine Gruppe von Schülerinnen und Lehrern den Müll und stellte diesen in der Aula aus. „Man soll verstehen lernen, wie wichtig der Beitrag jedes einzelnen Menschen ist und dass vieles in der eigenen Hand des Konsumenten liegt“, meint Lehrer Stefan Reisinger, einer der Gründer dieser Initiative.

Würde nämlich jeder Schüler nur eine Plastikflasche weniger pro Woche verwenden, dann wären das in Summe schon 3.000 Flaschen im Monat. Die Schule möchte es den Schülern dabei so einfach wie möglich machen und bietet fortan wiederverwendbare, eigens designte Flaschen um den Selbstkostenpreis in der Schule an.

Die Idee zu „BG Planet“, wie sich die tatkräftige Gruppe nennt, ist im Sommer entstanden. Ideen gab es so viele, dass es schwer war, sich auf ein erstes Projekt zu einigen. Der erste Schritt soll nun aber sein, den Plastikmüll zu reduzieren. „Auch der neue Schulleiter Martin Seitz ist stolz auf die tolle Initiative seiner Schülerinnen und Schüler“, erzählt Stefan Reisinger. „Er steht unseren Ideen sehr offen und positiv gegenüber.“