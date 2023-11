15.000 Bäume in fünf Jahren – Katzelsdorf pflanzt stetig weiter

Die Gemeinde intensiviert den ökologischen Aspekt – in den letzten fünf Jahren konnten nicht nur 15.000 Bäume gepflanzt werden, auch eine Baumpatenschaft wurde unlängst ins Leben gerufen. 38 Bäume wurden auch diesen Herbst wieder neu gesetzt, die Bäume werden regelmäßig in Kooperation mit Fachmännern ausgesucht: „Die Auswahl der Bäume erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Experten und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Es wurden sowohl Laub- als auch Nadelbäume gepflanzt, um eine vielfältige Grünfläche zu schaffen“, meint ÖVP-Bürgermeister Michael Nistl.