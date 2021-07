Das sorgte für Aufregung: Am Samstagnachmittag bemerkten einige Anrainer in Eggendorf einen unangenehmen Geruch im Bereich der Fischa. „Ich musste mit Entsetzen feststellen, dass die Fischa stark verschmutzt ist und die dort lebenden Fische um ihr Überleben kämpften, um schlussendlich qualvoll zu sterben“, berichtet eine Anrainern der NÖN. Die Situation löste Unruhe in der Nachbarschaft aus, sogar die Polizei wurde verständigt.

Wie sich später zeigen sollte, kam es im Bereich Lichtenwörth, Ebenfurth und Eggendorf zu einem gewaltigen Fischsterben. Martin Bauer, Bewirtschafter der Fischa, bestellt von der Österreichischen Fischereigesellschaft schätzt, dass 90 Prozent der Fische in dem Bereich verendet sind. „Es handelt sich vor allem um Bach- und Regenbogenforellen sowie Äschen, also durchaus wertvolle Fische“. Doppelt bitter: Die Tiere wurden von ihm in den letzten Jahren dort in mühevoller Arbeit angesiedelt. Man habe die Ermittlungen aufgenommen, Wasserproben wurden genommen, die toten Fische werden untersucht. „Wir rechnen mit einem Ergebnis in den nächsten Tagen“, sagt Bauer.

In sozialen Netzwerken wie auf Facebook wird über einen Zwischenfall in der Kläranlage (sie leitet im Normalfall geklärtes Wasser in die Fischa ein) gemutmaßt. Aufgrund des Starkregens am Samstag könnte es dort zu Schwierigkeiten gekommen sein.

Ein Verdacht, dem Wolfgang Scherz, Geschäftsführer des Abwasserverbandes NÖ-Süd, entgegentritt. „Wir haben alle Daten vom Wochenende geprüft, es gab keine Auffälligkeiten. Weder im Bezug auf Wassermengen noch Reinigung.“ Deswegen glaube er auch nicht, dass das Fischsterben von der Kläranlage ausgeht, das habe man auch so der Polizei mitgeteilt, die ihre Ermittlungen aufgenommen hat. Was für das Fischsterben verantwortlich ist, könne laut Scherz viele Gründe haben. Es habe am Samstag 24 Kubikmeter Regen pro Quadratmeter gegeben, möglich sei, dass es hier zu Ausschwemmungen von den Feldern gekommen sei, so Scherz – genau könne er es aber auch nicht sagen.

Die Gemeinde Eggendorf ruft indessen auf, Kontakt mit dem Gewässer zu vermeiden. Auch Hunde sollten nicht in die Warme Fischa zum Baden gehen.