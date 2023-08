Wiener Neustadt bekommt Millionen für Klimaneutralität

Die NÖN hatte es berichtet: In der letzten Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, dass Wiener Neustadt zur „Pionierstadt“ und Teil der Mission „Klimaneutrale Stadt“ des Klimaschutzministeriums wird. Dafür werden zwei Millionen Euro bereitgestellt, davon sollen 80 Prozent, also 1,6 Millionen in Personal investiert werden, der Rest direkt in Projekte. Wie es seitens des Rathauses heißt, gibt es für das Projekt bereits zwei Ausschreibungen für die Bereiche Stadtentwicklung und Verkehr.

Ziel der Initiative ist es, Wiener Neustadt in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Strategien für die Energie- und Mobilitätswende sowie die Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Die Verwaltung wird dabei ganz auf Klimaneutralität ausgelegt und realisiert neue, innovative Lösungsansätze.

Ein Schwerpunkt in der klimapolitischen Arbeit steht bereits fest und soll die Innenstadt werden. „Hier sehen wir in vielen Bereichen Entwicklungspotenzial. Gerade, was die urbane Mobilität betrifft, bietet unsere Innenstadt ganz besonders große Möglichkeiten. Aber auch die ‚Begegnungszone Brodtischgasse‘ ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Dazu kommen Fragen der Fassadenbegrünung, des zukunftsträchtigen Wohnens in der Innenstadt, und vieles mehr. Wir freuen uns auf all die Projekte, die wir hier in die Tat umsetzen können“, so die Stadträte Franz Dinhobl (ÖVP) und Norbert Horvath (SPÖ).

Begleitet wird die Mission von der AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen, der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) und dem Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR).