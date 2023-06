Regenbögen in Wiener Neustadt: Premiere der Pride Parade

Bunt, laut und voller Stolz präsentierte sich die erste Pride Parade in Wiener Neustadt. Die zahlreichen Besucher und Besucherinnen ließen sich von dem regnerischen Wetter nicht abschrecken und sorgten trotz dichter Wolkendecke für den ein oder anderen Regenbogen.

Am Freitagabend versammelten sich viele Paradenteilnehmer vor den Kasematten. Der Grund ist ganz einfach: Sie wollen gehört werden. „Wir möchten dauerhaft sichtbar sein und nicht nur im Juni. Ich finde da gehört was geändert, weil wir sind Teil der Gesellschaft in Wiener Neustadt und sollten das Gesellschaftsbild mitverändern dürfen“, betonte Annika Schön, Mitgründerin des Vereins QWN - Queeres Neustadt. Nach einer kurzen Darbietung der Physical-Theatre-Company “LEMOUR“, setzte sich die Parade in Richtung Hauptplatz in Bewegung. Auf dem Weg dorthin wurden Fahnen in der Luft geschwenkt, getrommelt und zur Musik getanzt. Besonders auffallend war die durchgehend bunte Bekleidung der Teilnehmer. Ist sie doch ein Zeichen der Vielfalt innerhalb der LGBTQ+ Community.

Im Rahmen der unterschiedlichen Ansprachen kam auch der Wunsch nach Sicherheit mehrfach zum Ausdruck. „Ich möchte Teil sein von einem bunten Wiener Neustadt, einem lebendigen Wiener Neustadt und einem Wiener Neustadt das sichere Plätze für uns alle bietet“, meinte Vereinsmitglied Alina Koller. Gefragt sei nun vor allem ein politischer Rahmen der queere Personen schützt. „Queere Politik, ist Politik für alle“, so die Kernbotschaft.

NEOS-Gemeindesprecher Bernhard Lutzer kritisierte: „Wir hätten uns auch einen Redebeitrag der Stadtregierung erwartet, dazu kam es aber nicht. Anscheinend sind alle drei Altparteien in der Vergangenheit verhaftet und erkennen nicht, dass Wiener Neustadt bunter als ihr Weltbild ist. Kein Wunder, dass die Politikverdrossenheit stetig steigt, wenn immer weniger Menschen sich vertreten fühlen“. Neos-LGBTQ- und Jugendsprecher Theodor Harnisch meinte, dass es immer noch genügend Menschen gäbe, die Hass schüren würden. "Wir müssen uns heute mehr denn je gegen diese Leute stellen und jeden Tag unsere Rechte und Freiheiten verteidigen. Diesen Kampf müssen wir gemeinsam führen, solidarisch und offen miteinander umgehen – egal unter welcher Farbe des Regenbogens.“

Grüne Stadträtin Selina Prünster zur Pride Parade: „Anfangs war es der Wunsch, die Sichtbarkeit, Sicherheit und Toleranz für queere Menschen zu erhöhen, die ein paar motivierte Menschen zusammengebracht hat. Alles, was es brauchte, war ein Anstoß, um den Stein ins Rollen zu bringen.” Dass dies schließlich in einer Pride mündete und noch dazu zu so einem Erfolg wurde, war noch Anfang des Jahres nicht abzusehen. “Dazu beigetragen zu haben, dass der Stein ins Rollen kam, freut mich sehr! Ich werde mich dafür einsetzen, dass es noch weitere wichtige Schritte geben wird, für die Rechte und Sichtbarkeit der LGTBQI- Community.”