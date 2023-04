Wiener Neustädter Friseur Maurer: Umzug in vollem Gange

Friseur Peter Maurer packt mit seinem Team seine Sachen. Die NÖN berichtete bereits, dass der Innestadt-Friseur nach 13 Jahren seinem Geschäft am Hauptplatz 11 den Rücken kehrt.. allerdings nur auf die andere Seite des Hauptplatzes.

Am Samstag wurde mit vereinten Kräften mit dem Umzug begonnen. Familie, Freunde und Mitarbeiter packten mit an und verfrachteten Friseurstühle, Trockenhauben, Kisten und Möbelstücke in die Transporter oder zu Fuß über den Hauptplatz.

Ebenso mit kamen am Sonntag die selbstaufgestellten Rigipswände samt Spiegelwand, die auf Rädern über den Hauptplatz gerollt wurden.

Die Umzugsarbeiten laufen weiterhin auf Hochtouren, denn bereits Ende der Woche will Friseur Maurer im neuen Salon am Hauptplatz 26 schon Haare schneiden.

