Nach mehreren Jahrzehnten am Neuklosterplatz 2 ist die Volkspartei umgezogen: Die Bezirksgeschäftsstelle bezog kürzlich ein modernes Büro am neu gebauten Komplex am Eyerspergring 6-8.

„Hier haben wir zeitgemäße Räumlichkeiten an einem Standort mit zentraler Lage in der Stadt gefunden“, freuen sich Bezirksgeschäftsführer Christian Stacherl und Bezirksparteiobmann Franz Rennhofer.