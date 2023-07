Neues Zuhause für das „Museum am Bauernhof“ in Wiesmath

Die Exponate des „Museum am Bauernhof“ in Schwarzenberg bekommen ein neues Zuhause. Ab kommendem Jahr werden sie in einem zum Museum umgebauten Einfamilienhaus in der Schulstraße in Wiesmath zu besichtigen sein.

Über viele Jahre hinweg war die Wiesmather Rotte Schwarzenberg Ziel von Schulklassen, Vereinen oder einfach an ländlicher Kultur interessierter Besucher. Hier hatte Adolfine Beisteiner in ihrem Bauernhof in zehnjähriger Sammlertätigkeit unzählige Ausstellungs- stücke zusammengetragen, mit denen sie drei Räume füllen konnte. Vom klassischen Spinnrad über Frauenunterwäsche vergangener Zeit, Kleiderpuppen, alte Kinderwägen, ein Erstkommunionkleid aus Fallschirmseide – die hier ausgestellten Gegenstände boten tiefe Einblicke in das Leben und den Alltag unserer Vorfahren.

Vier besonders interessante Stücke hatte sie 2019 sogar als Leihgabe für die Landesausstellung „Welt in Bewegung“ in Wiener Neustadt zur Verfügung gestellt. Darunter eine Marktordnung der Gemeinde Wiesmath aus dem Jahr 1912, die sie beim Abriss des alten Gemeindeamtes gerettet hatte.

Aus Altersgründen ist jedoch schon seit einigen Jahren Schluss mit den Führungen in die Vergangenheit der Buckligen Welt. Als Adolfine Beisteiner kürzlich ihren Bauernhof verkaufte, überließ sie die Exponate ihres Museums – trotz guter Angebote von Museen – der Gemeinde. Mehrere Gemeinderäte waren in der Vorwoche damit beschäftigt, alle Stücke in ein vorläufiges Zwischenlager im ehemaligen Lagerhaus zu bringen.

Im kommenden Jahr soll das ganze Konvolut dann gemeinsam mit bereits von der Gemeinde aufbewahrten Museumsstücken in ihr neues Zuhause in der Schulstraße gebracht werden.