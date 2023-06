Bauhof: ÖVP fordert bessere Öffnungszeiten in Felixdorf

Wie die ÖVP Felixdorf in einer Aussendung schreibt, sind viele Bürgerinnen und Bürger mit den Öffnungszeiten des Bauhofs unzufrieden. Für die Entsorgung von Müll gibt es fixe Öffnungszeiten am Vormittag, nur am Dienstag ist nachmittags geöffnet. Mittwoch ist geschlossen. Für die Entsorgung von Elektroaltgeräten, Altkleidersäcken, Sondermüll und Sperrmüll muss ein Termin vereinbart werden. „Das Thema Bauhof beschäftigt die Bürger von Felixdorf. Leider steht man zu oft vor verschlossener Türe“, so die Volkspartei. „Wir möchten, dass sich das ändert und haben vor den Zugang zum Bauhof für alle Felixdorfer jederzeit zu ermöglichen. Dafür setzen wir uns ein. Und das muss auch ohne Terminvereinbarung möglich sein, damit jeder zum Bauhof unkompliziert einen freien Zugang rund um die Uhr hat. Es kann doch nicht sein, dass beispielsweise arbeitende Felixdorfer keine Möglichkeit haben ihren Müll in der Gemeinde ordnungsgemäß zu entsorgen und sich nach der Gemeinde zu richten haben.“

SPÖ-Bürgermeister Andreas Hueber wiederum kritisiert die Vorgehensweise der ÖVP in dieser Causa. „Das ist klassische Oppositionspolitik. Lieber Flugblätter verteilen, anstatt mit der Gemeindeführung ein Gespräch zu suchen um gemeinsame Lösungen zu finden.“ Terminvereinbarungen seien deshalb notwendig um alles besser koordinieren zu können und dadurch Chaos zu verhindern. Es wurde außerdem bisher noch niemand ohne Termin weggeschickt. „Besser machen kann man natürlich immer etwas, aber im Großen und Ganzen läuft es am Bauhof gut“, so der Neo-Ortschef. Wenn die ÖVP etwas verändern möchte, dann soll sie ein Gespräch suchen.

ÖVP-Gemeinderat Alexander Smuk sieht darin aber keine Notwendigkeit. „Die Öffnungszeiten des Bauhofs waren schon 2020 unser Wahlkampfthema. Wir haben immer längere Öffnungszeiten ohne Termine gefordert„, sagt dieser dazu.