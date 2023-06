Alkolenker fuhr 18-jährigen Mopedfahrer in Ebenfurth nieder

Ein 47-jähriger alkoholisierter Autofahrer aus dem Bezirk Baden war am Samstag gegen 22.50 Uhr auf der B60 in Ebenfurth unterwegs. Er fuhr in Fahrtrichtung Pottendorf und dürfte dabei auf ein vor ihm fahrendes Moped aufgefahren sein. Der 18-jährige Mopedlenker aus Wien kam nach dem Zusammenstoß im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand.

Der 18-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der Alkolenker blieb unverletzt, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Er wird von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie der Staatsanwaltschaft angezeigt.