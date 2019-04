Am 26. April 2019 wurde das Notarzteinsatzfahrzeug vom Roten Kreuz Wiener Neustadt sowie ein Rettungsfahrzeug des Samariterbundes zu einem Sturz am Stadtrand von Wiener Neustadt alarmiert. Eine ca. 60 jährige Dame stürzte bei Reinigungsarbeiten ihres Swimmingpools auf dem glatten Boden des Pools und verletzte sich an der Hüfte.

RKNÖ / R.Köstinger

Aufgrund der schwierigen Rettung aus dem Pool wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt zur Unterstützung ebenfalls alarmiert. Während sich das Notarzt-Team um die verletzte Dame kümmerte, bereitete die Kameraden der Feuerwehr die Rettung mittels Rettungstrage vor. Mit vereinten Kräften wurde die Patientin gesichert aus dem Pool gehoben und anschließend für den Transport in das Landesklinikum vorbereitet.