Mit Badeschlapfen: Teenager stürzte auf der Hohen Wand ab

Der Teenager war, anstatt mit passendem Schuhwerk, mit Badeschlapfen unterwegs. Bei seiner Wanderung stürzte er laut Polizei rund zehn Meter in die Tiefe. Die schlechte Ausstattung könnte den 16-Jährigen bzw. seine Eltern noch teuer zu stehen kommen: „Eine Verrechnung des Einsatzes aufgrund der mangelhaften Ausrüstung wird geprüft“, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Der Jugendliche aus dem Bezirk Gänserndorf war gegen 17 Uhr auf einem markierten Wanderweg unterwegs gewesen. Bei der Höhle „Windloch" dürfte sich der 16-Jährige dem abschüssigen Rand genähert haben und ausgerutscht sein. Er fiel in den abgestuften und felsdurchsetzten Höhleneingang.

Zeugen verständigten die Einsatzkräfte. Nach notärztlicher Versorgung wurde der junge Niederösterreicher aus der Höhle gebracht und abtransportiert. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ brachte ihn in das Landesklinikum Wiener Neustadt.